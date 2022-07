Reading quer fechar contratação de Loum ao Porto esta semana

O Reading, da II Liga inglesa, quer fechar a contratação de Mamadou Loum ao FC Porto ainda esta semana, de acordo com o treinador.

Após um jogo de pré-época, Paul Ince admitiu que o clube está a negociar o médio internacional senegalês, de 25 anos, com o clube português. Em causa está um empréstimo válido até ao final da nova temporada.

"Se tudo correr bem, conseguiremos contratar o Loum esta semana. Tens de ser forte para jogares no Championship. Tens de ser poderoso. Nós precisamos disso. Ele mede 1,88 metros de altura, é um monstro, Não jogas no Porto se não fores bom jogador. Não quero falar antes de tempo, mas seria excelente se o contratássemos", frisou o técnico inglês.

O Reading espera fechar outro velho conhecido do futebol português ainda esta segunda-feira. Trata-se do central senegalês Naby Sarr, de 28 anos, que terminou contrato com o Huddersfield e já jogou no Sporting.

"Estamos a negociar com o médio do Porto [Loum]. Esperamos contratá-lo e conseguir o Naby Sarr até segunda-feira. Depois, precisamos de outro ponta de lança", referiu Paul Ince, em declarações aos jornalistas.

Contratado ao Sporting de Braga em 2018/19, primeiro por empréstimo e depois em definitivo, por 7,5 milhões de euros, Loum recebeu muitos elogios de Sérgio Conceição, mas tarda em afirmar-se no FC Porto.

Na temporada passada, o médio esteve emprestado ao Alavés, tendo marcado dois golos em 32 jogos na I Liga espanhola. Na presente pré-época, foi um dos três jogadores riscados pelo treinador para o estágio no Algarve, no início de julho. Foram chamados 30 jogadores.