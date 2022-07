FC Porto deve “manter Taremi a todo o custo”

Rodolfo Reis, antigo jogador do FC Porto, defende que os dragões perderam “apenas dois titulares” neste mercado de transferências, mas não devem perder mais. Mehdi Taremi tem sido importante nas últimas duas épocas e “é para manter”.

“Taremi é um jogador importantíssimo e que o FC Porto não encontra no mercado. É um homem-golo e que deve ser mantido a todo o custo”, diz, em Bola Branca.

O iraniano, de 30 anos, cumpriu duas épocas de sucesso no FC Porto, com 49 golos marcados e 28 assistências registadas em 96 jogos disputados.

Sobre a possível tensão entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição em relação ao mercado, Rodolfo Reis está tranquilo. O antigo jogador dos dragões compara o trabalho do presidente com o técnico ao que fazia com José Maria Pedroto.

“Há uma simbiose igual e por isso é que o FC Porto tem ganho. Durante largos minutos do dia eles trabalham para fazer o melhor possível pelo futebol do clube”, sublinha, em entrevista à Renascença.