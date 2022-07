FC Porto bate Mónaco por 2-1

O FC Porto venceu o jogo de apresentação, este sábado no Estádio do Dragão, frente ao Mónaco por 2-1. Numa partida muito bem disputada, os azuis-e-brancos acabaram por se superiorizar graças a uma segunda parte bem conseguida.

Os primeiros 45 minutos até tiveram sinal mais do Mónaco, que criou um par de boas ocasiões para abrir o marcador. Nessa altura do jogo, valeu aos dragões um Diogo Costa muito inspirado que conseguiu manter as redes invioladas.

Mas na segunda parte, a história da partida foi bem diferente com o FC Porto a superiorizar-se aos franceses e a assumir o controlo do jogo.

Foi por isso com naturalidade, que os homens da casa chegaram à vantagem. Primeiro com um golo de Medhi Taremi na conversão de uma grande penalidade sofrida pelo iraniano.

já o 2-0 foi obra de Galeno, que saiu do banco, para marcar com um subtil desvio de cabeça.

Nota para a titularidade de Marcano, e no meio campo para a escolha de Eustáquio e Bruno Costa. O central David Carmo esteve para ter uma estreia de sonho no Dragão. Fez um golo na primeira vez que tocou na bola, mas o lance acabou invalidado por mão na bola antes do remate certeiro.

Já no final do jogo, o Mónaco reduziu a vantagem dos da casa com um golo também de penalti, cometido pelo lateral Wendel.