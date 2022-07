Veron: "Quando vi a proposta do Porto não quis ouvir mais nenhuma"

"O Porto é o maior clube de Portugal. Fiz uma ótima escolha, quando vi a proposta do Porto não quis ouvir mais nenhuma. Venho com expectativa muito grande e quero agradar", salientou o jogador.

Gabriel Veron conta que, a partir do momento em que recebeu a proposta do FC Porto, não pensou duas vezes em agarrar a oportunidade.

Treinador foi confrontado com as declarações de 20(...)

Gestão "de dentro para fora", frisa Pinto da Costa



Gabriel Veron promete dar o melhor todos os dias, para mostrar aquilo que sabe. O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, acredita que o reforço será capaz de mostrar todo o seu potencial.

"Temos muita esperança no futuro no seu sucesso. Vem integrar uma equipa campeã e vai ser mais um a lutar por novos títulos."

As negociações com o Palmeiras não foram fáceis, assumiu Pinto da Costa, mas foram feitas "com grande lisura e franqueza, cumprindo sempre a palavra dada, o que facilita que as coisas se concretizem".

O presidente do FC Porto recusou falar sobre futuros reforços:

"Estamos a montar um plantel com as vontades do nosso treinador. Os reforços são porque o treinador entende necessários e porque está ao nosso alcance concretizá-los. Temos muito respeito pelos adeptos, mas dirigimos o clube de dentro para fora e não de fora para dentro."

O FC Porto oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Gabriel Veron ao Palmeiras. O extremo brasileiro, de 19 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2027.