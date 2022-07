O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Gabriel Veron ao Palmeiras.

O extremo brasileiro, de 19 anos, assinou contrato válido para as próximas cinto temporadas, ou seja, até 2027.

O FC Porto paga 10 milhões de euros pela totalidade do passe de Veron, com o Palmeiras a ficar com 10% de uma futura venda.

Veron vai vestir a camisola 7, que era de Luis Díaz antes de o internacional colombiano rumar ao Liverpool, em janeiro.

