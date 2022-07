Gabriel Veron confirma que vai ser reforço do FC Porto

Gabriel Veron confirmou, esta quinta-feira, que será reforço do FC Porto.

Antes da partida para Portugal, o extremo brasileiro, de 19 anos, ainda do Palmeiras, assume estar "muito feliz com este novo desafio".

"Apesar de ser tudo muito novo, sinto-me preparado e confiante para atuar no futebol europeu. O FC Porto é um clube gigante e de muita tradição, entrar em campo com aquela camisola vai ser a realização de um sonho", salienta Veron.

O jovem jogador agradece ao Palmeiras e a Abel Ferreira, que o lançou na equipa principal do clube brasileiro:

"Agradeço principalmente aos meus companheiros, à direção e ao Abel, que nestes dois anos de trabalho tanto me ajudou e me preparou para este momento em que deixo o Palmeiras para viver e jogar na Europa."

Gabriel Veron falhou a convocatória do Palmeiras para o jogo com o América-MG para viajar para Portugal, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto para as próximas cinco temporadas.

O FC Porto paga 10 milhões de euros pela totalidade do passe do avançado. O Palmeiras fica com 10% de uma futura venda de Veron, que será a segunda contratação portista este verão, depois de David Carmo.