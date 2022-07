Francisco Conceição despede-se do FC Porto. "Nunca será um adeus, mas sim um até já"

Francisco Conceição, transferido para o Ajax, despediu-se do FC Porto com uma mensagem emotiva.

Em publicação no Instagram, o extremo português, de 19 anos, filho do treinador portista, Sérgio Conceição, destacou o orgulho de representar o clube do coração.

"Representei o símbolo que amo como um de vós, e cumpri um sonho de menino: ser campeão nacional. É o momento mais difícil da minha curta carreira… A despedida deste clube, da cidade e todos os adeptos tornam o FCP não diferente, mas único", escreveu.

Francisco Conceição garante que a sua história no Dragão "não termina aqui": "Do Futebol clube do Porto nunca será um adeus, mas sim um até já."

"Vou sair, mas o Porto não sai de mim. Levo-vos a todos no meu coração, Portistas, para sempre dragão", lê-se.

O Ajax oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Francisco Conceição, que deixou o FC Porto por cinco milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, e assinou contrato válido por cinco temporadas.