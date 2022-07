FC Porto. Rui Moreira legitima candidatura de Villas-Boas e admite Vítor Baía na corrida

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, garante que não se vai pronunciar sobre uma possível candidatura à presidência do FC Porto enquanto Pinto da Costa estiver aos comandos do clube.

Na entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o autarca do Porto e membro do Conselho Superior do clube compreende as intenções de candidatura de André Villas-Boas e assume que Vítor Baía, atual vice-presidente, estará na corrida.

"Acho perfeitamente legítimo que alguém como André Villas-Boas, que foi treinador, é um homem do Porto e que os sócios conhecem, diga que é o momento de virar de página e se queira posicionar. Compreendo, tem a legitimidade dele, tal como Vítor Baía, que também me dizem que quer. Há completa legitimidade. Neste momento, não coloco essa situação", diz.

No entanto, Rui Moreira é claro em relação ao seu sentido de voto caso Villas-Boas vá a eleições contra Pinto da Costa.

"Se amanhã houver eleição entre Pinto da Costa e Villas-Boas, votarei em Pinto da Costa. Tenho imenso apreço e amizade pelo André Villas-Boas, mas enquanto que o presidente estiver capaz de governar o Porto, e ele saberá melhor do que ninguém porque gosta muito do clube, não vejo que me deva pronunciar sobre a matéria [da sua candidatura]", atira.

O autarca refere mesmo que uma possível candidatura é "um tabu e peço que o respeitem".

E se os adeptos quiserem muito uma candidatura de Rui Moreira? É sempre incerto saber o que os adeptos querem e o autarca assume que, pelo menos para já, "não há esse chamamento".



"Nunca sabemos o que os adeptos querem. Há uma mística especial no futebol. Os adeptos votaram assim [contra Pinto da Costa numa sondagem feita num jornal], porque não gostam que o Porto tenha vendido dois bons jogadores. Amanhã ganha ao Benfica, os adeptos vão a cantar pelo Pinto da Costa e a sondagem seria diferente. Futebol é um religião em que os milagres ocorrem conforme a bola bate na barra ou entra na baliza. Não há chamamento", termina.

Rui Moreira é presidente da Câmara Municipal do Porto até 2025, já as próximas eleições do FC Porto acontecem em 2024.