A caminho do FC Porto, Veron falha convocatória do Palmeiras

Gabriel Veron já não vai escapar ao FC Porto e o jovem avançado já nem foi convocado para o jogo do Palmeiras frente ao América-MG.

De acordo com a imprensa brasileira, o extremo deverá viajar ainda hoje para Portugal para fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto.

Palmeiras terá já fechado as negociações com o Santa Cruz, de Natal, que detinha 40% do passe de Veron. Segundo o "GloboEsporte", o clube de Abel Ferreira ficará com perto de 80% do valor de 10 milhões de euros que o Porto vai pagar pelo extremo.

Para além do valor, o Palmeiras ficará ainda com 10% de uma futura venda de Veron.

O extremo de 19 anos leva três temporadas na equipa principal do Palmeiras. Veron soma dois golo e seis assistências em 34 jogos disputados esta época. Marcou na última partida, frente ao Cuiabá, naquele que pode ter sido o jogo de despedida.

A confirmar-se, será a segunda contratação do FC Porto neste mercado de transferências, depois de David Carmo.