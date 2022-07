FC Porto. Derlei aprova contratação de Gabriel Veron

Derlei, antigo avançado portista, considera que Gabriel Veron é uma excelente contratação do FC Porto.

O extremo do Palmeiras, de 19 anos, vai ser reforço dos dragões e, em entrevista a Bola Branca, Derlei revela o que o jovem pode trazer à equipa de Sérgio Conceição.

"O Gabriel Veron é um jogador jovem, mas já é um jogador com muita rodagem, já tem mais de cem jogos pelo Palmeiras, e vai ajudar o FC Porto. Ele vai encaixar no modelo de Sérgio Conceição, apesar de não ter as mesmas características do Francisco Conceição que saiu do Porto, mas pode jogar nas duas alas, e será um jogador que irá colmatar essa problema do FC Porto", salienta.

Quanto às características de Veron, Derlei destaca que é um extremo que assiste os avançados, um trabalho quem tem feito com qualidade no Palmeiras:



"É um jogador muito rápido. Basicamente é um extremo, não é aquele extremo que faz golos a toda a hora, mas é um jogador que no Brasil tem assistido muito os colegas. Aproveitando o modelo que tem jogado no Palmeiras com o Abel Ferreira, e onde tem feito muitas assistências."

Episódio de juventude ajudou a crescer



Derlei elogia a carreira de Gabriel Veron desde as camadas jovens, lamentando o episódio recente de uma saída noturna, mas que serve para ajudar no seu crescimento.



"Com 17 anos, ele surgiu no Palmeiras a jogar bem nas categorias inferiores e acabou por ser chamado para cima, com todo o mérito, e tem trabalhado bem. Infelizmente cometeu um erro de juventude, que foi mais cometido pelos amigos do que por ele, mas foi um episódio onde aprendeu, fazendo com que evolua não só como jogador, mas também como pessoa. De certeza que vai chegar ao FC Porto com maior maturidade do que tinha. É um jogador que pode chegar e ajudar a equipa, assim Sérgio Conceição o entenda", conclui.

Gabriel Veron vai ser reforço do FC Porto, com contrato válido por cinco temporadas. De acordo com o jornal "Record", os dragões já têm acordo com o Palmeiras para a transferência por 10 milhões de euros.