Falta de reforços no FC Porto “não é mau planeamento, é o clube estar ciente das dificuldades”

Chaínho acredita que “os alvos estão identificados” e haverá “novidades até ao fecho do mercado”. Ainda assim, com a saída de Francisco Conceição, para o Ajax, e de Fábio Vieira, para o Arsenal, a contratação de um extremo é essencial.

“Não falo em mau planeamento, acho que não é isso. As equipas têm uma direção, que faz a sua parte”, aponta, em Bola Branca . “O FC Porto tem jogadores que ganharam o campeonato e a Taça de Portugal e o Sérgio Conceição, nos últimos anos, tem feito milagres com muito pouco. Tem potenciado jogadores e na equipa B certamente vão aparecer jogadores”, prevê.

O antigo médio considera “normalíssimo” ainda não ter chegado uma alternativa para a posição, já que “ainda há tempo para o fazer”. Apesar disso, Gabriel Veron, do Palmeiras, pode ser uma opção que já vem com ritmo para jogar no imediato.

“Contratando no Brasil, há jogadores com qualidade. É um campeonato que já está a decorrer e são atletas vêm com ritmo de competição. Por isso, é chegar e assimilar as ideias”, explica.

O primeiro jogo oficial do FC Porto é já no dia 30 de julho, na Supertaça, com o Tondela. Chaínho considera que não ter reforços até lá não é uma preocupação, já que Sérgio Conceição “tem trabalhado com os que tem” e já tem “uma base de trabalho”, pelo que a aposta passará pelos atletas que já estão no plantel.

“Quando estivermos mais perto do fecho de mercado, certamente que o Sérgio Conceição vai querer ter mais jogadores, aí é outra história”, conclui.