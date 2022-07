Acordo fechado. Gabriel Veron vai ser reforço do FC Porto

Gabriel Veron vai ser reforço do FC Porto. De acordo com o jornal "Record", os dragões já têm acordo com o Palmeiras para a transferência por 10 milhões de euros.

O maior entrave estava a ser o acordo entre Palmeiras e Santa Cruz, antigo clube de Veron e que ainda detinha uma percentagem do passe. Alcançado esse acordo entre os dois emblemas, Palmeiras e FC Porto já fecharam o valor da transferência.

Veron vai assinar um contrato de 5 anos com o FC Porto e poderá chegar a tempo de se apresentar aos sócios no próximo sábado, frente ao Mónaco.

O extremo de 19 anos leva três temporadas na equipa principal do Palmeiras. Veron soma dois golo e seis assistências em 34 jogos disputados esta época. Marcou na última partida, frente ao Cuiabá, naquele que pode ter sido o jogo de despedida.

A confirmar-se, será a segunda contratação do FC Porto neste mercado de transferências, depois de David Carmo.