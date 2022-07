Rúben Micael: "Sem dúvida que Sérgio Conceição falou com Pinto da Costa"

Sérgio Conceição não se demitiu, mas seguramente falou com Pinto da Costa, na sequência das críticas de que foi alvo pelo líder da claque portista, em face da iminente saída do filho Francisco Conceição.

A opinião é de Rúben Micael, antigo internacional português e que trabalhou com Sérgio Conceição no Sporting de Braga.

O treinador do FC Porto foi alvo do sarcasmo do líder da claque dos “Super Dragões”, Fernando Madureira, e não se terá sentido protegido pela SAD azul e branca. No entanto, de certeza que não guardou para si esta mágoa, diz à Renascença Rúben Micael. "Quando ele sente que não é protegido pela direção, é o primeiro a falar com o presidente”.

O antigo médio não duvida de que treinador e presidente portista já falaram sobre o imbróglio gerado pela esperada saída de Francisco Conceição.



“Sem dúvida que falou. Ele deve falar com o presidente todos os dias. Ele não gosta [de guardar nada para si] e transmitiu com todo o respeito a confusão a Pinto da Costa”, declara Rúben Micael, antes de lembrar que o técnico de 47 anos tem galões pelos quais pode puxar perante a direção portista.

“Nos últimos três anos, o Sérgio acabou por levantar o Porto que, infelizmente, estava a ir por um caminho que não era o melhor. Praticamente sem jogadores, fez do Porto campeão", recorda.