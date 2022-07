Sérgio Conceição não pediu a demissão do FC Porto

Sérgio Conceição não pediu a demissão de treinador do FC Porto, de acordo com o que a Renascença apurou.

Esta segunda-feira, a CMTV adiantou que o treinador tinha pedido a demissão. A saída do filho do treinador, Francisco Conceição, para o Ajax, com oficialização iminente e que tem motivado críticas ao próprio Sérgio - inclusive por parte do líder da claque "SuperDragões", Fernando Madureira, nas redes sociais - teria sido a gota de água.

Contudo, segundo o que Bola Branca apurou, não é verdade que Sérgio Conceição tenha colocado o lugar à disposição.

Sérgio Conceição, de 47 anos, está no FC Porto há cinco temporadas, desde 2017/18. Desde então, venceu três campeonatos (sempre em épocas alternadas), duas Taças de Portugal e duas Supertaças.