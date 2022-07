Alvo do FC Porto pode tornar-se "jogador completo e perfeito para jogar na Europa”

Edmilson Pimenta, antigo extremo do FC Porto, tem acompanhado a carreira de Gabriel Veron e não tem dúvidas: o jogador do Palmeiras pode dar muitas alegrias aos dragões.

O extremo, de 19 anos, é o eleito por Sérgio Conceição para ocupar as vagas de Fábio Vieira e Francisco Conceição. Veron tem sido “lançado aos poucos” no Palmeiras e, de acordo com é Edmilson, em entrevista a Bola Branca, “é uma promessa e tem de ser gerido”.

“Vi-o num jogo da Taça e ele entrou muito bem, é um jogador de caraterísticas europeias, muito rápido, finaliza bem e cruza muito bem. Daqui a uns anos vai ser de seleção brasileira. O FC Porto tem os seus olheiros e já deve saber destas caraterísticas todas. Para mim, é um jogador que vai dar muitos frutos ao Porto”, sublinha.

Edmilson jogou com Sérgio Conceição do FC Porto em 1996/97. O brasileiro afirma que Gabriel Veron “tem de se adaptar ao futebol português”, até porque “tem algumas deficiências defensivas” por “ainda ser um jovem”, mas o treinador do Porto é o homem ideal para limar o jovem prodígio do Verdão.

“Ninguém melhor que Sérgio Conceição para o ensinar, até por ser um jogador da ala direita como ele foi. Tem características para ser um jogador completo e perfeito para jogar na Europa”, explica à Renascença.