Francisco Conceição a caminho do Ajax por cinco milhões de euros

Francisco Conceição, jogador do FC Porto e filho do atual treinador azul e branco, Sérgio Conceição, poderá estar a caminho do Ajax.

Segundo o jornal "Record", o campeão dos Países Baixos terá batido a cláusula de rescisão do ala português que valia apenas cinco milhões de euros.

O jogador já não é esperado no Olival para o treino deste sábado.

Com apenas 19 anos, Francisco Conceição fez uma época e meia ao serviço do plantel principal do FC Porto. Esta época, em que conquistou campeonato e Taça de Portugal, o filho de Sérgio Conceição marcou três golos e fez três assistências em 33 jogos.