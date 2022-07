FC Porto vence V. Guimarães, sem Francisco Conceição

De acordo com a informação disponibilizada pelos clubes, o FC Porto jogou com Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Matheus Uribe, Gonçalo Borges, Pepê, Mehdi Taremi e Evanilson. Foram ainda utilizados: Marchesín, Fábio Cardoso, Wendell, Eustáquio, Bruno Costa, Galeno, Otávio, Toni Martínez, Rodrigo Conceição e Danny Loader.

Gonçalo Borges, que tem sido um dos destaques da pré-época dos campeões nacionais, marcou o primeiro golo do encontro, aos 34 minutos.

O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães, por 2-1, este sábado, no centro de treinos do Olival, em Gaia, numa partida que decorreu à porta fechada.

Nota para Francisco Conceição, que não consta do boletim clínico, e não foi utilizado por Sérgio Conceição. O extremo, filho do treinador, estará a caminho do Ajax.

Moreno, sucessor de Pepa no Vitória, utilizou Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai, Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Hélder Sá, Ryoya Ogawa, Alfa Semedo, Ibrahima Bamba, Dani Silva, André Almeida, Tiago Silva, Nicolas Janvier, Jota Silva, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, André Silva, Anderson Silva e Bruno Duarte.

O Vitória de Guimarães está já na reta final da preparação para o início da época. A equipa minhota realiza o primeiro jogo oficial já na próxima quinta-feira, 21 de julho, em casa, com o Puskas, da Hungria. É uma partida a contar para a 2.ª pré-eliminatória da Conference League.