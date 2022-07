Diogo Leite confirmado no Union Berlin

O defesa central foi emprestado aos alemães pelo FC Porto, com uma opção de compra do passe por 7,5 milhões de euros.

Diogo Leite foi oficializado como reforço do Union Berlin, este sábado.

À comunicação social germânica, Diogo Leite diz estar "ansioso por um novo desafio" na carreira.

"Em Berlim, vejo uma oportunidade para evoluir mais numa liga europeia de topo e na Liga Europa. Com a minha experiência internacional, quero contribuir para uma época de sucesso do Union em todas as frentes", aponta.

Na época passada, Diogo Leite também tinha sido emprestado, na altura ao SC Braga.