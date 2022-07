Gonçalo Borges é "muito talentoso" e pode impor-se no FC Porto

Gonçalo Borges é "talentoso" e pode tornar-se em breve numa das novas revelações no plantel do FC Porto, na opinião de Manuel Tulipa, que treinou o jovem extremo na equipa de sub-19 dos azuis e brancos.

O extremo, que recentemente renovou até 2027, com cláusula de rescisão de 50 milhões de euro, exibiu-se a bom nível no particular com o Portimonense e tem deixado bons registos na pré-época. Em entrevista a Bola Branca, Manuel Tulipa não poupa nos elogios a Gonçalo Borges.

"É um jogador rápido e virtuoso em termos técnicos, com capacidade para subir e baixar com relativa facilidade, pela boa condição física que tem", diz Tulipa, que treinou os sub-19 do FC Porto em 2019/20.

O técnico compara as características de Gonçalo Borges às de Francisco Conceição, jogadores capazes de desmontar defesas muito numerosas ou equipa com linhas muito recuadas. Tulipa acrescenta que o extremo, de 21 anos, com o tempo, aprendeu a "ter paciência para progredir" em condições mais adversas, sendo capaz de arriscar "com a sua ginga", passando por vários adversários, já que "é o que tem de melhor".

Gonçalo Borges, "uma pessoa muito confiante" e um jogador com "características ímpares", pode transformar-se numa mais-valia para os cofres do FC Porto num curto espaço de tempo. Tulipa acredita que o extremo pode dar os mesmos passos de Vitinha e Fábio Vieira.

O técnico salienta, ainda, que, a breve prazo, o Porto arrisca retirar mais dividendos no mercado internacional com os jogadores da formação.