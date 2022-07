FC Porto anuncia contratação do irmão de Luis Díaz

O FC Porto oficializou a contratação de Jesús Díaz, irmão de Luis Díaz, por empréstimo do Barranquilla, da Colômbia.

O extremo vai integrar a equipa B do FC Porto, que reserva uma opção de compra. Em declarações aos meios do clube, revela o que lhe disse o irmão, atualmente no Liverpool.

"Falou-me muito bem do FC Porto. Desde que chegou cá disse-me que era um clube muito bonito. Aconselhou-me a trabalhar duro. Sou mais um portista e vou dar tudo. Vou fazer tudo para demonstrar a minha capacidade e para ajudar a equipa em tudo o que for preciso", disse.

O avançado, de 18 anos, levava 11 jogos disputados ao serviço do Barranquilla esta época.