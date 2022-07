Vice-presidente do Racing garante que "Carlos Alcaraz não sai neste mercado"

Carlos Alcaraz é alvo do FC Porto, mas vai manter-se no Racing Avellaneda. A garantia é dada em Bola Branca por Miguel Jiménez, vice-presidente do clube argentino.

"O Alcaraz não sai neste mercado e fica, pelo menos, até ao final do ano", garante o dirigente.

O médio de 19 anos é desejado pelos dragões, mas o dirigente, numa curta declaração, fecha a porta a uma saída imediato do clube de Buenos Aires, garantindo que até ao final do ano ficará no Racing.

Carlos Alcaraz é titular do Racing Avellaneda, ao qual está ligado até 2026, com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Recentemente, o AC Milan terá oferecido 12 milhões de euros, mas a proposta foi rejeitada pelo emblema da província de Buenos Aires.

Alcaraz leva cinco golos e uma assistência em 23 jogos disputados pelo emblema argentino.