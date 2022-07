FC Porto derrota Portimonense no terceiro jogo de preparação

O terceiro jogo de preparação do FC Porto para a nova época terminou com vitória, por 1-0, sobre o Portimonense, no Algarve, esta quinta-feira.

Wanderson Galeno marcou, ainda na primeira parte, o único golo de um jogo em que Sérgio Conceição utilizou dois onzes, um em cada metade.

Jogaram primeiro: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Eustáquio, Bruno Costa, Otávio; Gonçalo Borges, Galeno; e Toni Martinez.

Na segunda parte: Marchesín; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Uribe, Grujic, Francisco Conceição; Pepê, Taremi e Evanilson. Entraram, ainda, Cláudio Ramos, João Marcelo, Fernando Andrade, Danny Loader, Vasco Sousa e Bernardo Folha.

No boletim clínico do FC Porto encontram-se dois nomes: o de Manafá, que fez treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento; e o do guarda-redes Francisco Meixedo, que realizou trabalho específico.