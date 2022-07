​Alvo do FC Porto com desconto. "Num Vitória com saúde financeira valeria muito mais"

William, antigo jogador do Vitória de Guimarães, considera que André Almeida vale mais do que cinco milhões de euros. No entanto, compreenderá se o médio for vendido por esse valor ao FC Porto, dadas as dificuldades financeiras que o clube minhoto atravessa.

O FC Porto estará disposto a dar cinco milhões de euros por André Almeida, de 22 anos, que se tem destacado ao serviço do Vitória e da seleção sub-21. Em entrevista a Bola Branca, William salienta que o valor em causa é pouco, mas o possível para um clube a precisar de faturar.

"A transferência do André Almeida já se vem a arrastar há algum tempo. Cinco milhões de euro talvez seja pouco, porque os jogadores têm de atingir outro tipo de valorização num clube como o Vitória, mas o clube está a fazer o que é possível, tendo em conta que precisa de receitas. Penso que não é um bom negócio, mas é o negócio possível tendo em conta a situação do clube", reconhece o antigo defesa-central.



Titular indiscutível com Pepa, André Almeida "é um talento" e um jogador que, se o Vitória estivesse "bem estruturado, consolidado e com uma saúde financeira melhor, valeria muito mais", diz William.

"É um futebolista que tem muito para crescer e muito para jogar. Podia ser um encaixe considerável. É um futebolista com um potencial tremendo", sublinha William, nesta entrevista à Renascença.