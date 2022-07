Incêndio no Algarve obrigou Porto a cancelar treino da tarde

A manhã de trabalho para o FC Porto foi normal, mas o incêndio que está ativo no Algarve obrigou os dragões a cancelarem o segundo treino do dia, durante a tarde.

Os dragões treinaram de manhã debaixo de um céu cinzento em Vale do Garrão, também em Almancil, numa zona mais afastada do incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira nas Gambelas, em Faro.

Segundo a nota de treino do FC Porto, o treino da tarde, que se iria realizar no relvado, foi substituído por uma sessão de vídeo face à qualidade do ar proveniente dos incêndios.

No boletim clínico portista figura o nome de Wilson Manafá (treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento).

Os dragões jogam amanhã de manhã com o Portimonense à porta fechada. Ao final do dia, regressam para casa. A viagem está marcada para o final do dia no Aeroporto de Faro.