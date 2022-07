​Incêndio no Algarve não perturbou treino do FC Porto

O FC Porto treinou esta quarta-feira de manhã debaixo de um céu cinzento. O incêndio que deflagrou ontem à noite nas Gambelas, em Faro, já alastrou até Almancil e é aí que as autoridades mostram maior preocupação.



O FC Porto está numa unidade hoteleira que fica em Vale do Garrão, também em Almancil, mas mais afastada da zona do incêndio. A Renascença sabe que o treino decorreu com normalidade e que os dragões vão continuar na unidade hoteleira onde estão hospedados.

Mais preocupados estarão os elementos do Bournemouth. A equipa inglesa está a estagiar num centro de treinos na Quinta do Lago e o local fica mais próximo do incêndio.

O Bournemouth vai defrontar o Sporting de Braga nesta pré-temporada, precisamente nesse centro de treinos, na próxima semana, no dia 19, num encontro à porta fechada.

O FC Porto vai continuar os seus trabalhos de preparação no Algarve.

Os dragões jogam amanhã de manhã com o Portimonense à porta fechada. Ao final do dia, regressam para casa. A viagem está marcada para o final do dia no Aeroporto de Faro.