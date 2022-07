Pepê espera uma época "ainda melhor" para o FC Porto

Depois da "drobradinha" conquistada na época passada, Pepê espera "ainda melhor" do FC Porto na próxima temporada. Em declarações aos meios do clube, no Algarve, o extremo valoriza a "grande época" realizada, mas aponta a novas metas.

"Fizemos uma grande época, mas temos o objetivo de fazer muito melhor este ano. Temos de nos preparar mais e de entrar ainda mais focados porque só assim conseguiremos grandes feitos", diz Pepê.

Os trabalhos de pré-época estão a correr bem, mas "o mais difícil ainda está para vir", sublinha, acrescentando que todos têm de se "dedicar ao máximo para o Porto fazer uma grande época".

O antigo jogador do Grémio de Porto Alegre admite ter tido "alguma dificuldade" no primeiro período no Porto, "principalmente devido às diferenças entre o futebol sul-americano e o europeu", mas agora está "adaptado".

Ansioso pelo início da competição, o extremo brasileiro, que Sérgio Conceição também utilizou como lateral direito, garante que a equipa está a preparar-se para "voltar o mais forte possível".

Pepê, de 25 anos, inicia a segunda temporada no FC Porto. No ano de estreia fez 42 jogos, marcou seis golos e fez cinco assistências.