FC Porto vence Bristol Rovers na estreia de David Carmo

O FC Porto venceu o Bristol Rovers, do terceiro escalão do futebol inglês, por 3-0, naquele que foi o primeiro jogo dos campeões nacionais do estágio que está a realizar no Algarve.

O encontro decorreu à porta fechada e foi o FC Porto, através do site, que informou sobre os detalhes da partida. Francisco Conceição, Bernardo Folha e Galeno foram os autores dos golos,no Browns Sport Resort, em Vilamoura.

David Carmo foi um dos 22 jogadores utilizados, estreando-se, assim, pelos azuis e brancos. O central contratado ao Braga, por 20 milhões de euros, não foi titular num 11 com: Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell, Matheus Uribe, Bruno Costa, Francisco Conceiçao, Pepê, Danny Namaso e Evanilson.

Além de Carmo, jogaram, ainda, Cláudio Ramos, João Marcelo, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Galeno, Gonçalo Borges, Toni Martinez, Zaidu, Fernando Andrade e Mehdi Taremi.

Sérgio Conceição não utilizou os jogadores que integraram os trabalhos mais tarde, devido à presença nas seleções: Diogo Costa, Francisco Meixedo, Pepe, João Mário, Marko Grujic, Eustaquio e Otávio.

Wilson Manafá continua a recuperar de lesão e também não participou no encontro com o Bristol Rovers.