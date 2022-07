FC Porto perto de vender Sérgio Oliveira ao Galatasaray

O FC Porto vai vender Sérgio Oliveira ao Galatasaray, da Turquia, segundo avança, esta quinta-feira, o jornal "O Jogo".

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, também estava interessado, no entanto, Sérgio Oliveira deverá reforçar outra equipa de Istambul. De acordo com a notícia, o FC Porto vai receber três milhões de euros no imediato, acrescidos de 300 mil euros dependentes de objetivos.

Valor distante dos 13 milhões de euros contemplados na opção de compra detida pela Roma, que decidiu não ficar com o médio internacional português, de 30 anos, emprestado à equipa de José Mourinho em janeiro. Marcou três golos e fez uma assistência em 22 jogos, quase sempre como titular, contudo o preço não convenceu.

Na segunda-feira, surgiu a notícia, na imprensa turca, de que o Benfica teria sugerido Pizzi, Haris Seferovic e André Almeida, que alegadamente não contam para Roger Schmidt, ao Galatasaray, que está interessado em contratar Florentino Luís. Os turcos terão ficado especialmente interessados no lateral-direito, posição que procuram reforçar.

Sérgio Oliveira, que não se apresentou aos trabalhos de pré-época no Olival, tem mais de três épocas de contrato com o Porto, clube que o formou e a que esteve ligado, como profissional, durante 11 anos (interrompidos por duas épocas no Paços de Ferreira, de 2013 a 2015).

Sérgio Oliveira fez um total de 174 jogos pelo FC Porto e marcou 39 golos.