FC Porto é "o desafio ideal para a evolução" de David Carmo

José Carvalho Araújo, antigo treinador de David Carmo na formação do Sporting de Braga, vê a transferência do defesa para o FC Porto como “o desafio ideal” para que possa evoluir.

David Carmo é reforço do FC Porto até 2027. Em declarações a Bola Branca, José Carvalho Araújo destaca que o facto de continuar em Portugal é importante para o central “manter alguma estabilidade emocional”.

“As exigências serão outras, as competições em que estará envolvido serão outras, por isso acho que é o desafio ideal para a evolução do David enquanto jogador”, afirma.

A possibilidade de formar dupla com Pepe torna a oportunidade “ainda mais interessante” para o jovem central, nas palavras do antigo treinador. Ter ao lado alguém com a “experiência, percurso, foco e compromisso no trabalho” de Pepe será “brutal”. Também a seleção nacional, em dupla com Rúben Dias, será um objetivo.

“Era bonito e acredito que seja perfeitamente possível. São dois jogadores que se podem complementar e, com eles, podemos ter um eixo defensivo brutal na nossa seleção”, afirma, nesta entrevista à Renascença.