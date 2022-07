David Carmo e internacionais juntam-se aos trabalhos do FC Porto

David Carmo e um grupo de jogadores que tinham estado ao serviço das respetivas seleções juntaram-se, esta quarta-feira, aos trabalhos de pré-época do FC Porto.

O defesa-central, de 22 anos, anunciado na véspera como reforço, proveniente do Braga, apresentou-se para realização de exames médicos e testes físicos. Também o fizeram Diogo Costa, João Mário, Pepe, Zaidu, Marko Grujic, Stephen Eustaquio, Otávio e Mehdi Taremi, que tinham tido autorização para se juntarem ao grupo mais tarde.

Eustáquio tornou-se jogador do FC Porto em definitivo na terça-feira. Os dragões acionaram a opção de compra do médio internacional canadiano, de 25 anos, que estava emprestado pelo Paços de Ferreira.

O plantel do FC Porto trabalhou em conjunto com a equipa B. No boletim clínico figura o nome de Wilson Manafá, lesionado desde a temporada passada, que fez treino condicionado e trabalho de ginásio.

Durante a tarde, os campeões nacionais partem para o Algarve, onde vão realizar estágio até ao dia 14 de julho.