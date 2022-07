​“Responsabilidade boa”. David Carmo chega ao Dragão com vontade de escrever a sua “própria história”

“É um orgulho para mim poder fazer parte deste plantel e poder escrever a minha própria história no FC Porto”, disse o jogador nas primeiras declarações de dragão ao peito.

“Sente-se desde logo a grandeza deste clube. É uma responsabilidade boa e é muito importante poder representá-lo. Estou ansioso e com muita vontade de vestir esta camisola e lutar pelo FC Porto”, acrescentou.

Para David Carmo, a experiência no FC Porto é “um voto de confiança” e a receita para o sucesso é continuar “da mesma maneira” que tem trabalhado.

Um clube com tradição de grandes centrais

O jovem defesa central, que vai envergar a camisola número 4, vê em Pepe “um central de referência” e diz-se “mais do que ansioso para aprender e ir à luta com ele.”.”



Sobre a sua nova casa, David Carmo diz ser “um clube enorme, com adeptos que são dos melhores do mundo” e, quanto aos objetivos, deixa a “certeza de que vamos lutar para disputar todas as competições em que estivermos inseridos”.