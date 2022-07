"David Carmo será mais-valia para o FC Porto"

Micael Sequeira não tem dúvidas de que o FC Porto acerta em cheio ao contratar David Carmo. O atual treinador do Vitória de Setúbal trabalhou com o central no Sporting de Braga e, em entrevista à Renascença, manifesta a certeza de que Carmos será "uma mais-valia" para Sérgio Conceição.

"O David [Carmo] é um jogador de enorme potencial, e para além disso é um enorme ser humano, e na conjugação dos dois fatores é uma mais-valia para o FC Porto. A ida para o FC Porto vai ajudá-lo a evoluir ainda mais, porque é um jogador que tem muito potencial. Para além da sua imponência física, consegue conjugar com a qualidade que tem no seu pé esquerdo. É um jogador que a nível de passe é fantástico, joga bem curto e longo, e faz excelentes variações, no jogo aéreo defensivo é fortíssimo, só vejo coisas boas no David. Para além disso tem a seu favor a idade, porque ainda vai evoluir muito, algo que vai acontecer com Sérgio Conceição, prevê.