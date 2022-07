David Carmo vai ser reforço do FC Porto

Sporting de Braga e FC Porto fecharam acordo para a transferência do defesa David Carmo, segundo o jornal "Record".

O central, de 22 anos, custará cerca de 20 milhões de euros à SAD do FC Porto e será o primeiro reforço da época para Sérgio Conceição.

Sem Mbemba e Rúben Semedo, o Porto procura centrais no mercado, visto que conta apenas com Pepe, Fábio Cardoso e Marcano no plantel, embora o espanhol possa também estar de saída. João Victor, do Corinthians, era alvo prioritário dos dragões, mas terá sido desviado pelo Benfica.

David Carmo, quevoltou esta segunda-feira aos treinos no Braga, poderá ser anunciado no Porto nesta terça-feira, sendo que um comunicado enviado à CMVM esclarecerá os contornos do negócio.

O central tinha contrato com o Braga por mais três temporadas, até 2025. Voltou de lesão em janeiro, depois de ter estado praticamente um ano afastado dos relvados, na sequência de uma grave lesão sofrida precisamente contra o Porto.

Carmo foi chamado à seleção nacional por Fernando Santos neste verão, mas acabou por não se estrear na seleção AA.