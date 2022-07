Mbemba despede-se do FC Porto

"É com grande emoção que anuncio o fim do meu contrato com o FC Porto. Tomei esta decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio", escreve Mbemba nas redes sociais.

Chancel Mbemba despediu-se, em definitivo, do FC Porto, com uma mensagem publicada esta sexta-feira, dia em que os dragões iniciam os trabalhos de pré-época.

O defesa termina a relação de quatro épocas com os campeões nacionais, depois de uma temporada em que foi um dos jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição. O treinador recebe uma palavra de agradecimento do atleta, que também não esquece Pinto da Costa.

"Quero agradecer ao presidente e a toda a sua estrutura, ao treinador Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, por terem acreditado em mim", afirma.

Nesta despedida do clube, Mbemba não esquece os adeptos, a quem também deixa uma mensagem de reconhecimento: "Sem vocês nada seria possível e nem teria e mesma magia".

O central, de 27 anos, foi contratado em 2018, ao Newcastle. Foi utilizado em 47 jogos na última época e marcou dois golos. Despede-se do FC Porto com 138 jogos e nove golos, em quatro temporadas.



O internacional congolês, que iniciou a sua carreira na Europa no Anderlecht, da Bélgica, não revela o nome do clube que vai representar. Com a saída, já prevista, de Mbemba, o Porto fica com três centrais da época passada: Pepe, Fábio Cardoso e Marcano.

João Marcelo, que jogou na equipa B por empréstimo do Tombense, foi contratado em definitivo. David Carmo, do Sporting de Braga, e João Victor, do Corinthians, são alvos de mercado dos dragões.