Dia um FC Porto para a nova época ainda sem reforços

O FC Porto arrancou, esta sexta-feira, com os trabalhos de preparação para a nova temporada, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, ainda sem reforços no plantel de Sérgio Conceição.

O treinador foi um dos primeiros a chegar e foi recebendo os jogadores que transitam da temporada anterior, bem como vários elementos da equipa B que deverão integrar os treinos da equipa principal, nesta primeira fase da preparação.

João Marcelo, João Mendes, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Danny Loader, Vasco Sousa, Rodrigo Fernandes e Silvestre Varela são alguns dos nomes que Sérgio Conceição poderá testar.