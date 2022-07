Aloísio. “João Victor pode fazer uma boa dupla com Pepe”

Para o antigo central internacional brasileiro Aloísio, que jogou no FC Porto entre 1990 e 2001, João Victor tem muito talento e pode seguir as pisadas de outros compatriotas, que entraram na Europa pela porta dos azuis e brancos.

“É um central jovem que teve a oportunidade de começar a jogar na equipa principal. É um jogador com muito talento, tem boa estrutura física. Será mais um central a sair do Brasil para jogar no Porto e depois dar o salto para outro clube europeu. Acredito que vai ter sucesso no FC Porto. Desde o Marcano que não chega um central que jogue preferencialmente com o pé esquerdo, tem perfil para jogar na Europa”, disse Aloísio.

Nesta entrevista a Bola Branca, Aloísio - que continua a acompanhar o dia-a-dia do FC Porto - antecipa uma dupla de sucesso constituída por Pepe e João Victor, de 23 anos.

“As boas referências facilitam sempre a adaptação e o Pepe como um capitão e um ídolo do FC Porto onde tem uma história muito bonita, vai ajudá-lo bastante. Têm condições para fazer uma excelente dupla”, referiu.

O plantel do FC Porto também precisa de reforços para o meio-campo e para o ataque, devido às saídas de Vitinha, para o PSG, e Fábio Vieira, para o Arsenal.

Aloísio acredita que a SAD do FC Porto vai encontrar os nomes certos para o treinador: “Para o Sérgio Conceição é sempre complicado porque saíram dois jogadores jovens com muito talento, mas as pessoas que estão no departamento de futebol vão saber encontrar jogadores com as características e o potencial necessários.

Reinier tem muito potencial

Nesta entrevista a Bola Branca, Aloísio também deixou elogios a Reinier, o médio criativo brasileiro que está na mira do Benfica. O jogador de 20 anos que chegou ao Real Madrid em janeiro de 2020, esteve emprestado nas duas últimas temporadas ao Borussia Dortmund.

“É um jovem que apareceu cedo, como o Vinícius Jr. e o Rodrygo que estão no Real Madrid. É um jogador interessante com muito talento e que está a procurar a estabilidade num clube para poder potenciar o que tem de melhor. É um excelente nome”, referiu.