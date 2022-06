Vitinha em Paris para finalizar mudança do Porto para o PSG

Vitinha chegou, esta quinta-feira, a Paris, para finalizar a transferência do FC Porto para o Paris Saint-Germain.

O médio internacional português, de 22 anos, foi filmado a entrar nas instalações do PSG, acompanhado pelo seu empresário, Jorge Mendes, onde assinará contrato de cinto temporadas com o campeão francês.

De acordo com os jornais "O Jogo" e "Record", o FC Porto vai receber já 40 milhões de euros, numa operação financeira em que vai antecipará a totalidade do valor da cláusula de rescisão de Vitinha. O PSG vai assumir a despesa dos juros da operação e pagará o valor em três tranches.

Formado no FC Porto, Vitinha fez quatro golos e quatro assistências em 47 jogos na época que agora termina. Conquistou dois títulos de campeão nacional e duas Taças de Portugal em duas épocas de equipa principal (foi emprestado ao Wolverhampton pelo meio, em 2020/21).

Vitinha encontra, no PSG, os também internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, e vai partilhar balneário com jogadores como Messi, Neymar e Mbappé. O médio é a primeira contratação do novo diretor técnico do clube francês, o português Luís Campos.