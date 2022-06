Silvestre Varela continua no FC Porto B por mais uma época

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Silvestre Varela.

O avançado internacional português, de 37 anos, "vai continuar a ser um dos pilares da equipa B", segundo o site oficial do clube, por mais uma temporada. Será a nona época no Dragão, um percurso feito ao longo de três passagens - a última apenas na equipa secundária, como capitão.

"Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa. É bom sentir que o clube continua a confiar em mim e, como sempre, vou dar tudo em todos os momentos para ajudar e contribuir para as metas da equipa. Espero que, com a minha experiência, possa contribuir para formar um grupo mais forte. (...) Serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente", afirma Varela, em declarações aos canais oficiais do FC Porto.

Formado entre Pescadores, Casa Pia e Sporting, Silvestre Varela foi jogador do FC Porto, pela primeira vez, entre 2009/10 e 2013/14, antes de ter sido emprestado a West Bromwich (Inglaterra) e Parma (Itália). Voltou ao Dragão em 2015/16 e ficou até a meio da época seguinte.

Na temporada que agora termina, Varela regressou ao FC Porto para ser capitão e um dos mais experientes jogadores da equipa B. Registou quatro golos e seis assistências em 30 jogos pela equipa secundária.

Varela tem 11 títulos pelo FC Porto: três campeonatos, duas Taças de Portugal, cinco Supertaças e uma Liga Europa.