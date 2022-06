"Que bela história", "momentos inesquecíveis". Porto e Vitinha despedem-se um do outro

"Os dias são incontáveis. Os momentos inesquecíveis. O FC Porto é assim. Enche-nos de memórias, reescreve o nosso ADN e dá-nos valores para a vida, que transportamos juntamente com esta bandeira azul e branca. A multidão grita como um só porque é aquilo que somos", lê-se no Twitter.

O médio português, de 22 anos, troca o Dragão pelo Paris Saint-Germain , mas não se esquece do clube que o formou: "Faltam-me as palavras para vos dizer o quanto tenho a agradecer. Pelo carinho, pelos ensinamentos, pelo apoio. Por tudo. Nós, portistas, somos especiais."

FC Porto e Vitinha despedem-se um do outro, esta quinta-feira, com mensagens nas redes sociais.

Vitinha garante que continua a ser portista, "agora num palco diferente".

"Deixo o FC Porto, mas não deixo de ter o FC Porto comigo. Estarei sempre a torcer pelo meu clube de coração e parto confiante em mais anos de sucessos para as novas queridas riscas azuis e brancas", pode ler-se.

O FC Porto despede-se de Vitinha com um vídeo dos melhores momentos do médio internacional português no Dragão e a seguinte legenda: "Que bela história escreveste de azul e branco. Felicidades, Vitinha."

Veja o vídeo em questão: