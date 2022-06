Negócio fechado. Porto e PSG com acordo total por Vitinha

Vitinha vai ser mesmo jogador do Paris Saint-Germain, segundo garantem os jornais "O Jogo" e "Record".

Os dragões vão encaixar já 40 milhões de euros, numa operação financeira em que o Porto vai antecipar os 40 milhões de euros da cláusula. O PSG vai assumir a despesa dos juros da operação, que pagará o valor em três tranches.

Vitinha, médio de 22 anos, viajará ainda hoje para Paris, onde assinará um contrato de cinco temporadas.

O médio fez 47 jogos na época passada no Porto, apontou quatro golos e quatro assistências. Deixa o FC Porto com dois títulos de campeão e duas Taças de Portugal conquistadas.

Vitinha junta-se aos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira no PSG e vai partilhar balneário com jogadores como Messi, Neymar e Mbappé. Vitinha será a primeira contratação do novo diretor técnico do clube, o português Luís Campos.