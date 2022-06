FC Porto oficializa venda de Vitinha ao PSG

O FC Porto oficializou, esta quinta-feira, a venda de Vitinha ao Paris Saint-Germain.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o FC Porto informa que vendeu o médio internacional português, de 22 anos, ao PSG pela quantia total de 41,525 milhões de euros.

A cláusula de rescisão de Vitinha era de 40 milhões de euros. Os 1,525 milhões de euros adicionais dizem respeito aos juros da operação financeira de antecipação desse valor, que ficam a cargo do PSG. O campeão francês pagará o valor total em três tranches.

O FC Porto terá, ainda, encargos com serviços de intermediação de quatro milhões de euros. Ou seja, fica com 36 milhões do bolo da transferência.

O PSG também já oficializou o negócio. Vitinha assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2027. É a primeira contratação de Luís Campos, novo diretor técnico do clube francês.

Formado no FC Porto, Vitinha registou quatro golos e quatro assistências em 47 jogos na época que agora termina. Conquistou dois títulos de campeão nacional e duas Taças de Portugal em duas épocas de equipa principal (foi emprestado ao Wolverhampton pelo meio, em 2020/21).



O jovem médio encontra, no PSG, os também internacionais portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira. Além disso, vai partilhar balneário com jogadores como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé.