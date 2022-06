Falta de contratações no FC Porto “não preocupa” Paulo Teixeira

Paulo Teixeira, conhecido adepto do FC Porto e membro suplente do Conselho Superior do clube azul e branco, não está preocupado com a falta de contratações no FC Porto. Fábio Vieira e Vitinha estão de saída, mas os dragões ainda não anunciaram qualquer compra.

“Já houve muitas situações em que saíram jogadores importantíssimos e o FC Porto soube colmatar a diferença, por isso acredito que a SAD vai encontrar as melhores soluções. Os adeptos têm de estar tranquilos porque temos um presidente que já nos deu garantias ao longo dos anos”, diz, em Bola Branca.

No caso particular de Vitinha, Paula Teixeira assume que é “uma perda”, mas “os negócios são assim mesmo”. O PSG deverá cobrir a cláusula de rescisão fixada em 40 milhões de euros, pelo que “não houve nada a fazer” por parte do clube azul e branco.