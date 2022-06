Pinto da Costa galardoa sócios que "mantiveram a chama acesa quando FC Porto não ganhava"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, entregou as rosetas de diamante aos sócios que comemoraram 75 anos de associado na tribuna VIP do Estádio do Dragão.

O dirigente portista agradeceu aos adeptos que "mantiveram a chama acesa" do clube, mesmo quando não havia vitórias para celebrar.

"A primeira vez que vi o Porto ser campeão tinha 18 anos e depois só voltei a ver 19 anos depois, quando, agora, a juventude poucos foram os anos em que não ganharam nada. É um motivo de felicidade que seja assim agora, mas também o é porque estes sócios mantiveram sempre acesa a chama do FC Porto e o apoio às nossas equipas, mesmo perdendo", disse, aos meios do clube.

Pinto da Costa explica que 75 anos de associado "merece que lhes prestemos uma singela, mas muito sentida homenagem, para lhes dizer que estamos muito gratos porque o FC Porto é isto, uma ligação permanente. Estes sócios vêm de tempos em que anos e anos não ganhávamos nada, mantiveram a sua fidelidade".

Pinto da Costa é presidente do Porto desde 1982 e completou este ano 40 anos na liderança do emblema.