Uribe. " Gostava de levantar um troféu internacional com o FC Porto”

O colombiano Matheus Uribe gostaria de levantar “um troféu internacional” com a nova camisola do FC Porto vestida.

Em declarações aos meios do clube, o médio considera que “seria maravilhoso se estes adeptos recordassem esta camisola com um título muito importante, batendo o recorde do campeonato e, no que sempre caracteriza o FC Porto, batalhar por todos os títulos”.

Uribe reforça: “Deixámos a fasquia muito alta na época passada, fizemos 91 pontos, um recorde que queremos bater nesta nova temporada e esperemos que esta camisola nos traga muita sorte e muitos êxitos”.

O jogador vai entrar no último ano de contrato com os dragões.