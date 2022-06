Taremi completa o melhor onze da I Liga na última temporada

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, é o último jogador do onze ideal da I Liga da última temporada.

O ponta de lança iraniano foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães a atuar na competição. Em 2613 minutos no campeonato, apontou 20 golos e 11 assistências.

Taremi teve participação direta em 31 dos 86 golos marcados pelo FC Porto na prova e foi eleito cinco vezes o homem do jogo. De fora ficou Pablo Sarabia, do Sporting, que registou 15 golos e sete assistências.

Sendo assim, a equipa do ano fica completa com Diogo Costa, Pedro Porro, Pepe, Mbemba, Matheus Reis, Otávio, Vitinha, Matheus Nunes, Darwin Nuñez, Ricardo Horta e Taremi.

O campeão FC Porto é o clube mais representado, com seis jogadores, seguido do Sporting com três, Braga e Benfica com um jogador eleito.