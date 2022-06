Santa Clara reforça baliza com guarda-redes do Porto B

Ricardo Silva vai ser reforço do Santa Clara. De acordo com o jornal "O Jogo", o guarda-redes da equipa B do FC Porto, de 23 anos, está de saída, em definitivo, para o clube açoriano.

Será uma transferências sem custos para o Santa Clara, mas o Porto fica com 50% dos direitos económicos do jogador.

Ricardo Silva, que tinha mais um ano de contrato, foi titular do Porto B esta temporada, com 29 jogos realizados. Foi já a quarta época, a tempo inteiro, na equipa.

O Santa Clara será a primeira experiência de Ricardo na I Liga. Terá Marco e Ricardo Fernandes como concorrentes.