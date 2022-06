Otávio reconhece que está no "melhor momento" da carreira

Otávio assume que está a viver o melhor momento da carreira, mas demonstra vontade em evoluir para outros níveis de desempenho.

Num primeiro excerto de declarações à "BetanoMag", divulgado pelo FC Porto, o médio compromente-se a "tentar melhorar a cada jogo".

"Estou no meu melhor momento, mas podemos sempre melhorar. Vou tentar melhorar no jogo seguinte. O melhor momento é sempre no futuro", diz o futebolista.



Otávio, de 27 anos, foi campeão nacional pelo FC Porto, com 49 jogos realizados, cinco golos e 13 assistências. Internacional por Portugal, participou na campanha de apuramento para o Mundial 2022.