Otávio confiante em conquistas europeias pelo FC Porto

Otávio sabe que "é difícil", mas acredita que o FC Porto tem possibilidades de voltar a conquistar um título europeu. Em declarações à "BetanoMag", sublinha que esta época foi exemplo disso, considerando que os dragões podiam "ter chegado à final da Liga Europa".

Campeão europeu em 2004, o Porto, sustenta Otávio, tem equipa para lutar por todas as competições em que participa.

Internacional por Portugal, o médio nascido no Brasil quer ser relevante para a seleção nacional e espera estar no próximo Campeonato do Mundo. "A partir do momento em que fui chamado a primeira vez, o meu foco é permanecer. Se estiver bem no clube, vou ter mais hipóteses. Quero ajudar Portugal", afirma.

Otávio definiu, ainda, a estreia por Portugal como um "momento marcante, o auge de qualquer jogador é a seleção", e nomeou o encontro com a Turquia, do "play-off", como um dos melhores jogos da carreira.