O defesa Chancel Mbemba é o quarto selecionado para o 11 do ano da I Liga.

O jogador do FC Porto, em fim de contrato, faz dupla com Pepe no centro da defesa. Estão também escolhidos o guarda-redes (Diogo Costa) e o lateral direito (Porro).

O congolês, de 27 anos, participou em 31 jogos no campeonato e fez dois golos.