Porto quer David Carmo. "Vai valer 50 ou 60 milhões de euros"

10 milhões de euros e uma parte do passe para aumentar o encaixe do Braga numa futura transferências de David Carmo. Tal bastaria, para que Wender, antigo avançado dos minhotos, aplaudisse uma decisão positiva de António Salvador quanto à transferência do central de 22 anos, pretendido FC Porto.

Wender Said fundamenta esta opinião na margem de crescimento de David Carmo que, a prazo, poderá render muito mais no mercado, com o contributo da montra da Liga dos Campeões.

“Acho que seria uma mais-valia para o Braga à volta dos 10 milhões e ficar com uma percentagem do passe para uma futura venda. Eu acho que é um jogador que pode chegar mais à frente a valores de 50 ou 60 milhões facilmente, dependendo daquilo que for feito numa Liga dos Campeões”, declara Wender, numa entrevista a Bola Branca.

Para o agora treinador e antigo jogador do Braga, a Champions League seria “sem dúvida” uma grande montra para David Carmo, um jogador que na sua forma de ver “tem características para um mercado como o de Inglaterra” por possuir “características semelhantes a esse futebol”.